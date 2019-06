Ospedale Caracciolo, una chiusura annunciata. «Ortopedia senza medici»

AGNONE

DI FRANCESCO BOTTONE

Sospese al “Caracciolo” le attività ambulatoriali e in day-surgery di ortopedia. Il bollettino di guerra e l’aggiornamento dei reparti tagliati e dei servizi soppressi va avanti inarrestabile, alla faccia delle rassicurazioni dell’Asrem e delle dichiarazioni di impegno e di lotta di amministratori, politici e comitati vari. Motivo dell’ultimo taglio la solita carenza di personale. Pare infatti che manchino ortopedici all’ospedale di Isernia, al “Veneziale”. E così si attinge all’ospedale di Agnone, tanto lì sui monti non ci si ammala e non si ha bisogno dei medici. L’Asrem ha disposto il trasferimento dell’unico ortopedico in servizio nella struttura sanitaria altomolisana presso la sede ospedaliera di Isernia. Da lunedì 3 giugno, l’unico ortopedico presente ad Agnone, il dottor Daniele Cerimele, è stato trasferito d’imperio, con tanto di ordine di servizio firmato dal primario Enzo Bianchi, al “Veneziale”. Il diretto interessato, l’ortopedico Cerimele, non ha inteso commentare il provvedimento, ma ora dovrà recarsi quotidianamente al “Veneziale” per prendere il posto di un collega in malattia. Ma se i medici tacciono, i politici alzano la voce di fronte a questo nuovo scippo ad Agnone. «E’ questo un atto che va nella direzione opposta a quanto emerso dall’ultimo incontro avuto dall’amministrazione comunale e dai comitati civici con i commissari alla Sanità regionale. – commenta a caldo il capo gruppo di Nuovo Sogno Agnonese, Daniele Saia – Ancora una volta alle parole non è seguita alcuna azione concreta, bensì si infligge un colpo mortale alle popolazioni alto molisane già fortemente penalizzate in merito a viabilità e altri servizi. A chi predica la rivoluzione consiglio di fare meno chiacchiere e di metterla seriamente in pratica, anche noi siamo pronti a fare la nostra parte. – aggiunge il consigliere comunale di opposizione – Ormai la questione della sanità pubblica nelle aree interne ha raggiunto un punto di non ritorno che merita l’attenzione del governo nazionale. Una problematica che sta logorando quanti caparbiamente si ostinano a vivere nei territori montani dove lo Stato dovrebbe assicurare le stesse attenzioni di quelle garantite ai residenti della costa o nelle regioni più ricche d’Italia in base a quel principio costituzionale di solidarietà e sussidiarietà nei confronti di chi ne ha maggiore bisogno».