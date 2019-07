Ospedale, barricate contro i privati

FRANCESCO BOTTONE

AGNONE

«Guardia alta e compatti verso la meta. Ora occorre sistemare stabilmente il servizio di Pronto Soccorso. Il privato non fa emergenza, non è economicamente vantaggioso».

Enrica Sciullo, portavoce del comitato civico “Il cittadino c’è”, nato per la salvaguardia dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone, torna a parlare del possibile ingresso dei privati nella gestione del nosocomio agnonese. Nei giorni scorsi la portavoce del comitato ha lanciato l’allarme, denunciando non meglio precisate mire dei privati sulla struttura sanitaria di confine tra Abruzzo e Molise. L’infermiera Sciullo non ha fatto nomi, ha solo buttato lì l’ipotesi che imprenditori privati vogliano mettere le mani sul “Caracciolo”. La notizia, o presunta tale, non è stata tuttavia smentita, né dall’Asrem, né da altre istituzioni. Evidentemente deve esserci un fondamento di verità.

«In questi giorni giornali e telegiornali dedicano ampio spazio alla questione della carenza di medici negli ospedali, acuita nel periodo delle ferie: se ne parla per lo più come una sorta di calamità naturale, a cui si deve far fronte – come nei terremoti – con l’esercito. Proprio dal Molise è infatti partita la proposta di far intervenire i medici militari a copertura delle carenze croniche di personale. – spiegano dall’Osservatorio Molisano sul Diritto alla Salute – Nessuno parla delle cause reali, della responsabilità politica di chi in questi anni ha bloccato il turnover del personale e non ha saputo e voluto affrontare per tempo il largamente previsto esodo pensionistico dei medici dipendenti pubblici, non solo ospedalieri, e dei medici di famiglia.

Mai come in questi tempi il nostro servizio sanitario ha sofferto una crisi così acuta. Perché la crisi colpisce il cuore del sistema, il suo capitale umano, provocando sovraccarico di lavoro, stress, burn-out e fatica cronica, acuendo la conflittualità e il rischio di errori, aumentando la spinta al contenzioso legale e alla medicina difensiva. Le principali vittime di questa crisi sono i cittadini: milioni di persone che non riescono a trovare nel SSN una risposta adeguata ai loro bisogni di salute. A costoro in questi anni – da destra e da sinistra – è stata instillata l’idea che la salute è un costo e non un diritto, che il Servizio sanitario nazionale non è sostenibile, che un sistema universalistico, come quello fondato nel 1978, è un lusso che non ci possiamo permettere, che – alla fine, per sicurezza – è meglio ricorrere a un’assicurazione privata. Milioni di cittadini senza risposta ai loro bisogni di salute. E anche senza rappresentanza politica».

Parole che fa proprie la combattiva esponente e portavoce del comitato “Il cittadino c’è”, che infatti ha già bocciato un’eventuale iniziativa dei privati relativamente all’ospedale di Agnone. «Il privato non fa emergenza, – ha ribadito Enrica Sciullo – perché non è economicamente vantaggioso». E proprio del servizio di emergenza ha più bisogno l’Alto Molise, anche in ragione della sua particolare conformazione orogeografica e delle strade e vie di collegamento precarie verso i centri e gli ospedali maggiori. Il recente bando dell’Asrem per reperire due medici da assegnare al reparto di Medicina, viene salutato con soddisfazione dal comitato coordinato dalla Sciullo. Sicramente un segnale positivo, una vera e propria inversione di tendenza rispetto al passato. L’invito della Sciullo è quello comunque di non abbassare la guardia e di lottare, tutti insieme, per una sanità pubblica anche in Alto Molise.