Ortopedia, al Veneziale blocco degli interventi chirurgici

Disagi e problemi per il reparto di Ortopedia del Veneziale di Isernia.

Complici le assenze per ferie dal servizio di diversi operatori, tra medici e infermieri, i pazienti ortopedici sono, in condizioni di emergenza-urgenza, costretti a essere trasferiti da Isernia a Campobasso per essere operati. Infatti per 8 giorni il servizio di Ortopedia è coperto da un solo medico.

Per essere precisi, la difficoltà di copertura dei turni riguarderà solo frazioni di giornata, ma nelle fasce orarie non coperte i pazienti che arrivano al Pronto Soccorso di Isernia dovranno essere traferiti al Cardarelli di Campobasso.

Al fine di evitare disagi, l’Asrem ha comunque invitato i direttori del Pronto Soccorso e della Centrale operativa del 118 a valutare, alla luce dei turni, la necessità trasferire i pazienti urgenti presso altre strutture ospedaliere della regione o anche di regioni limitrofe, ferme restando le condizioni cliniche di ognuno.

Insomma, una settimana di ‘passione’ per i pazienti ortopedici che necessitano di intervento chirurgico.

Ed è lo stesso priario del Pronto Soccorso, Lucio Pastore, che affonda il coltello nella piaga, affermando che dal 27 agosto, nell’ospedale di Isernia non esiste la continuità per assicurare la copertuta dell’assistenza ortopedica. La presenza di un ortopedico non è prevista tutti i giorni per cui può succedere che presentandosi con una frattura in ospedale bisognerà essere trasferiti. Non riesco a comprendere – afferma il dirigente medico – cosa potrà succedere in caso di politrauma dove é necessaria anche la presenza di un ortopedico. Il Pronto Soccorso deve mantenere due postazioni, Isernia ed Agnone, basandosi su attività aggiuntive del 118 o di colleghi che vengono da altri reparti. Una unità ha fatto domanda di pensione ed altre tre unità, laureate da poco, probabilmente abbandoneranno per iscriversi alle scuole di specializzazione. A quel punto il servizio si bloccherà, conclude Pastore, affermando che il personale é sotto stress da molti anni e sarà sempre più difficile che in questo clima di disfacimento, senza futuro, altri medici accettino di lavorare nei nostri servizi.