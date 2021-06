Orto sociale e prodotti a chilometro zero per le fasce più vulnerabili: “Coltiviamo la speranza”

“Hope. Coltiviamo la speranza” é un progetto di solidarietà sociale reso possibile grazie alla concessione, in comodato d’uso gratuito, di un terreno offerto da due cittadini del Comune di Tavenna che hanno sposato in pieno questo progetto. La volontà è di creare un ciclo produttivo solidale di prodotti a chilometro zero a favore delle fasce più vulnerabili: in base alla raccolta ci sarà un programma di consegna a domicilio dei prodotti dell’orto.I beneficiari del progetto SAI “Tavenna accoglie” si impegnano nelle attività di cura dell’orto sociale, insieme alla cittadinanza e all’amministrazione comunale, parte attiva del progetto sociale.Il progetto “Hope. Coltiviamo la speranza” ha l’importante ruolo di essere luogo di incontro e di integrazione intergenerazionale, per i giovani, gli anziani, le famiglie e le persone di diversa origine sociale e nazionalità. E’ uno strumento di divulgazione ed informazione a tutta la popolazione ad uno stile di vita più sostenibile. Diverse saranno le occasioni reali di scambio reciproco con la collettività, tra queste anche laboratori Green con i bambini e adolescenti suddivisi per fasce d’età.

