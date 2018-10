Orto didattico di via Marche, gli alunni della Jovine in campo

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Jovine” hanno fatto visita all’Orto Didattico che l’Associazione “Il nostro Quartiere S.Giovanni” ha realizzato su un terreno comunale in via Marche.

E’ stata l’occasione per raccogliere i frutti seminati in primavera, ovvero pomodori, melanzane, peperoni, e per cogliere i frutti degli alberi presenti, come fichi e nocciole. I ragazzi hanno poi provveduto a piantare carote, cavolfiori ed insalata invernale.

L’Orto Didattico comincia, dunque a funzionare, ed a svolgere in pieno la propria funzione divulgativa ed educativa. L’Associazione si ritiene soddisfatta del lavoro sin qui compiuto in sinergia con l’Istituto Comprensivo, e ha dato appuntamento agli alunni per la prossima primavera.