Ortis: «L’Italia cresce nella protezione di reti e sistemi per la difesa nazionale»

Il senatore molisano del M5S è relatore del disegno di legge in commissione a Palazzo Madama

CAMPOBASSO. Nuove competenze alla Difesa, nell’ambito del quadro strategico nazionale per la sicurezza e la difesa cibernetica. È quanto contenuto nel Disegno di legge di conversione, con modifiche, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. «L’Italia, proprio con riferimento alla Difesa nazionale, sta da tempo rafforzando le proprie capacità militari nel dominio cibernetico – ha spiegato il senatore del M5S, Fabrizio Ortis, componente della Commissione Difesa a Palazzo Madama e relatore proprio in commissione del ddl – e tale dominio è infatti un elemento essenziale di sicurezza per la condotta delle operazioni, la protezione delle informazioni e la tutela delle Forze Armate. Il potenziamento delle capacità svolge poi un ruolo essenziale nell’architettura strategica nazionale di cyber defence».

Con questo, «ci si propone di garantire la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. Inoltre, sono stabilite disposizioni particolari alle forniture di beni e servizi per le tecnologie per l’informazione e la comunicazione (denominate Ict). Per le forniture al Ministero della difesa di beni, sistemi e servizi Ict, il medesimo Ministero – ha concluso Ortis – procede attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico a valutare l’impatto sulla sicurezza delle tecnologie utilizzate nel nostro Paese, come il famoso 5G».