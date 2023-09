Orsa Amarena, «i cuccioli si sono riuniti, per ora la cattura è sospesa»

In un video girato da un cittadino di San Benedetto dei Marsi si vede uno degli orsetti scavalcare un cancello e scorrazzare per le vie del paese. L’appello del Pnalm: «Mettere da parte la curiosità spasmodica e non tentare di avvicinarli e procedere a bassa velocità lungo le strade»

Dopo essersi separati per un po’ di tempo, i due cuccioli dell’orsa Amarena si sono riuniti all’interno dell’area del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. I tecnici del Pnalm li hanno avvistati ieri pomeriggio, lunedì 4 settembre, vicino ad un melo in aperta montagna e le loro condizioni sembrano buone. Il fatto che in questi giorni si siano alimentati, depone a loro favore e induce i tecnici a non forzare la mano per la loro cattura considerando anche che i due cuccioli hanno percorso più di 10 chilometri dal luogo dove è stata uccisa la madre a San Benedetto dei Marsi (L’Aquila). Ma non è escluso che proseguano nelle loro scorribande sul territorio, come dimostra un video girato da uno dei cittadini di San Benedetto dei Marsi e pubblicato da “Il Fatto Quotidiano.it” in cui si vede uno dei cuccioli scavalcare un cancello e scorrazzare per le vie del paese.

Intanto, il Pnalm ha confermato dalla sua pagina social ufficiale che «le operazioni di ricerca e monitoraggio per i cuccioli di Amarena sono andate avanti anche la notte scorsa. Gli sforzi del Parco e dei Carabinieri Forestali continuano a restituire risultati confortanti. Con grande sollievo possiamo darvi conferma definitiva che, ad oggi, i cuccioli sono entrambi vivi e che dopo una prima separazione si sono ricongiunti. Quanto registrato ieri ci permette di constatare due importanti elementi: i cuccioli riescono ad orientarsi e a muoversi senza troppi problemi sul territorio e per ora si sono allontanati dall’area del Fucino, molto più antropizzata e quindi maggiormente pericolosa e riescono ad alimentarsi in autonomia anche senza la madre. Per queste motivazioni le attività di cattura sono al momento sospese, mentre si protrarranno, ovviamente, quelle di monitoraggio».

Tuttavia, «alla luce di quanto accaduto nei giorni passati e della delicatezza della situazione – si legge ancora nel post – ci appelliamo alla sensibilità di tutti e tutte nel poter dare seguito e condividere il seguente appello: per il benessere di questi cuccioli adesso è fondamentale agire con estremo equilibrio e attenzione da parte di tutti: media, cittadini, amministratori; chiediamo di mettere da parte la curiosità spasmodica, rinunciando a qualunque idea di andare a vedere come e dove stanno e di non intralciare in alcun modo le operazioni di monitoraggio; in caso di avvistamento fortuito, non tentare per alcun motivo di avvicinarsi ai cuccioli ma segnalare prontamente il luogo al Servizio di Sorveglianza del Parco o ai carabinieri; chiediamo – si conclude nel messaggio – di procedere a basse velocità lungo tutte le strade che collegano l’area meridionale del Fucino con il Parco e ovviamente nelle aree interne al Parco».

