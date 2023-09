Orsa Amarena, «i cuccioli si mostrano indipendenti, non vogliamo tenerli in cattività»

Il direttore del Pnalm, Luciano Sammarone: «Se sono in buone condizioni di salute, pensiamo di traslocarli in una zona più interna, già frequentata con la mamma e lontana dai pericoli; altrimenti si provvederà a farli crescere e a mettere su peso per poi eventualmente liberarli prima dell’inverno»

I due cuccioli gemelli di otto mesi dell’orsa Amarena avrebbero dovuto rimanere con la loro madre fino alla primavera prossima. Ma un colpo di fucile ha cambiato il loro destino e, da quattro giorni, continuano a non farsi catturare. L’ultimo avvistamento è avvenuto sabato notte scorso, 2 settembre, non lontano da San Benedetto dei Marsi (L’Aquila), comune ricadente nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, teatro della tragedia.

«Ormai abbiamo capito che si muovono da quest’area al Parco e viceversa. A dimostrazione che il corridoio lo conoscono molto bene: non sono rimasti fermi solo nella zona dove la loro madre è stata uccisa. Questo è un dato molto importante, dimostra che sono indipendenti, non sono sbandati», ha spiegato Luciano Sammarone, direttore del Parco. Ma non è tutto. «Di certo non si nutrivano del solo latte materno: non ce l’avrebbero fatta tutti questi giorni senza mangiare – ha aggiunto Sammarone – e in questo periodo le montagne sono ricche di frutti. E poi nella precedente cucciolata Amarena aveva avuto quattro figli ed è inimmaginabile che possa averli allattati tutti e quattro per 18 mesi». Una volta recuperati i due gemellini di orso bruno marsicano, tra le specie più rare di orsi esistenti in natura, potrebbero essere trasferiti in un’area faunistica fino al momento del rilascio in natura, forse a primavera del prossimo anno.

La conferma arriva dallo stesso Sammarone che ha ribadito come «in base ai nostri protocolli, approvati dal ministero dell’Ambiente con il parere dell’Ispra, se sono in buone condizioni di salute, pensiamo di traslocarli in una zona più interna al Parco, ovviamente una di quelle che loro hanno frequentato con la mamma e sicuramente più lontani da pericoli come il traffico di veicoli o incontri sbagliati». In soldoni, «ai due cuccioli mancano le cosiddette “cure parentali”, quegli insegnamenti che la madre dà ai suoi figli nei primi mesi di vita per imparare a difendersi e a muoversi in maniera sicura». Per questo, «e anche se mostrano carenze fisiche, i cuccioli potrebbero andare incontro a un periodo di tenuta in un recinto completamente isolato per farli crescere e fargli mettere su peso per poi comunque liberarli prima dell’inverno. Ma questo – ha concluso il direttore del Parco – lo decideranno gli esperti».

Intanto, il presidente dell’associazione Cultura e Solidarietà, Aldo Di Giacomo, una nota ha chiesto che l’obiettivo prioritario «sia mettere in sicurezza i cuccioli di orsa Amarena dopo la sua barbara uccisione. Pertanto condividiamo la necessità di evitare qualsiasi cosa che lo impedisca specie dopo l’avvistamento degli stessi cuccioli. Leggiamo che dopo la Regione Molise anche la Provincia di Isernia ha annunciato che intende costituirsi parte civile. Noi continuiamo a sostenere – ha aggiunto Di Giacomo – che chi ha responsabilità politico-istituzionale debba provvedere ad attivare programmi ed azioni in grado di tutelare la fauna del Parco nazionale e di rivendicarlo dal Governo. Esprimere semplicemente una presenza in questa vicenda non ha alcun significato. Intanto raccogliamo la sollecitazione del sindaco di San Benedetto dei Marsi, Antonio Cerasani – ha concluso il presidente dell’associazione – a collaborare con le forze dell’ordine, senza attivarsi autonomamente e ci aggiungiamo all’invito ad evitare che curiosi intralcino le operazioni di ricerca».