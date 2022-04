Orrori quotidiani

di Sergio Genovese

Avrei voluto occupare questo spazio per parlarvi della incredibile miopia di un dirigente scolastico che ha interrotto l’entusiasmo di un gruppo di studenti che nella loro scuola con l’aiuto di alcuni docenti volontari, avevano costituito una radio on line con cui conducevano inchieste, realizzavano gr, rubriche e quant’altro. Sul caso avrei voluto mettere in risalto la mancanza di qualsiasi contenuto pedagogico, sociale e morale del presunto manager, avrei voluto sottolineare l’incomprensibile comportamento di un educatore al contrario ignaro del fatto che comprimere un desiderio degli studenti significa costruire un clima anti e non pro. La cronaca, però, mi spinge a parlare di altro. Il treno Genova Milano, la periferia di Napoli ed i ghiacciai del lago di Braies sono tre riferimenti che dimostrano come la dimensione umana, in una società senza più guide morali, sia assurta ad un ruolo di una aberrante dequalificazione. Su un treno interregionale è stato impedito ad un gruppo di diversamente abili di prendere posto nel settore regolarmente prenotato, tutto in barba ai propositi di integrazione e di rispetto sui quali molta teoria viene fatta. A Napoli un gruppo di eroi della movida spinellati e pieni di alcol, si è divertito a mettere nei bidoni dell’immondizia una persona anziana. La gente attorno sghignazzava sulle performance delle bestie invece che reagire all’orrore, anzi gli smartphone erano tutti impegnati per filmare l’evento da portare a conoscenza di suocere, cugini e amici sparsi. Sui ghiacciai del lago di Braies si stava consumando una tragedia per la stupidità e la incoscienza di persone ( bonsai) che nonostante i cartelli di divieto, pur di immortalarsi dentro qualcosa di rischioso da poter filmare e di cui essere orgogliosi per qualsiasi titolo edonistico, stavano facendo morire una creatura di pochi mesi. Come il lettore può intuire, tre momenti che ci condannano all’assurdo e all’incredibile della vita. Queste notizie purtroppo passano e vanno via perché la gente non ha voglia di riflettere. Farlo, probabilmente, indicherebbe a molti che certi livelli di disumanità sono quelli raggiunti da loro stessi perché è sempre più disgustosamente percepibile che la gente vive per farsi i fatti propri e per rinunciare sempre di più all’istituto della denuncia o della protesta civile. L’altro giorno mi è arrivato su wa un messaggio blasfemo che utilizzava vigliaccamente la disabilità di Andrea Bocelli. Appena l’ho visto l’ho trasmesso ai miei amici esortandoli a contestare vivamente sulla rete l’autore del misfatto. Tra i tanti contattati, pochi hanno voluto valorizzare quella testimonianza perché aleggiava la voglia di non infilarsi in qualche tipo di rischio. Il quadro è spaventosamente lo specchio del livello civico sprofondato. Di queste realtà e di questi numerosissimi episodi si continua a parlare sempre di meno. Non scandalizzano, non irritano, non provocano reazioni perché lo scandalo già vive in gran parte di noi ma facciamo tutti finta di non accorgercene. Meglio farsi distrarre e guardare la luna anche se quelle notti non portano mai consigli (buoni).