Orrore nelle campagne di Baranello: ucciso un cucciolo di cane

Una storia, l’ennesima, di inspiegabile crudeltà sugli animali quella avvenuta qualche giorno fa in contrada Calvario a Baranello. Forse per dispetto, magari per vendetta o, ancora, per pura cattiveria nei confronti di un cucciolo di cane. A raccontare quanto accaduto è una residente di contrada Calvario in una lettera aperta indirizzata al sindaco del paese, Marco Maio, e a tutti i compaesani. «Vorrei avvisare tutti i cittadini di Baranello che tra noi c’è una persona, inqualificabile, che si diverte ad ammazzare i cani – si legge nella missiva – ed è quindi un cittadino senza scrupoli. Chi vi scrive, vive al Calvario e, fino a pochi giorni fa, in compagnia di due splendidi cuccioli, affettuosi e giocherelloni, ma a quanto pare di disturbo per le passeggiate di qualcuno o qualcuna. A farne le spese un cane maschio che purtroppo abbiamo visto morire dopo atroci sofferenze alle quali non auguro a nessuno di assistere. Poi, come se non bastasse, una cagnolina con le orecchie sporgenti, che di rado si allontanava da casa, è sparita nel nulla gettando nello sconforto mia figlia che non può più giocare con lei. Parliamo di cani normali, non di razza, ma di un animale da compagnia, come ce ne sono tanti a Calvario, ma che probabilmente hanno urtato la mente malata e rozza di un nostro concittadino. A questo punto, caro sindaco – si sottolinea nella lettera – mi rivolgo a lei, di cui ho sempre apprezzato la grande disponibilità e gentilezza e per quanto ha fatto finora. Faccia capire ai suoi concittadini che non deve mancare la gioia ad un bambino perché sarà l’uomo di domani, altrimenti sarà solo un paese di vecchi senza futuro e qualcuno di loro – si conclude nella missiva – potrebbe alimentare la specie dell’animale rozzo e becero che di giorno regala sorrisi, ma la notte abbaia alla luna». E pensare che a Canberra e nel territorio della capitale australiana, l’assemblea legislativa ha riconosciuto che «gli animali domestici sono esseri “senzienti” in grado di provare dolore e sofferenza» con multe salate per i proprietari che non rispettano il benessere e la qualità della vita per i cuccioli di casa. Un grado di civiltà che a Baranello, almeno a giudicare dall’episodio descritto, è ben lontano dall’essere raggiunto venendo addirittura calpestato e prendersela con un debole è sintomo di alta pericolosità sociale oltre che di infinita codardia. «Lasciate entrare il cane coperto di fango, si può lavare il cane e si può lavare il fango. Ma quelli che non amano né il cane né il fango quelli no, non si possono lavare». La frase di Prevert è il degno velo pietoso da calare su questa tragica vicenda.