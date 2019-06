Orologio Daniel Wellington: l’accessorio perfetto per l’estate

In estate, così come nel resto delle stagioni, bisogna sfoggiare un look sempre perfetto ed impeccabile grazie al supporto di alcuni accessori che possono fare la differenza. Tra questi rientrano gli orologi Daniel Wellington, un vero e proprio must have della bella stagione. L’ultimo modello di orologio Daniel Wellington è infatti perfetto per le serate estive da trascorrere in compagnia degli amici tra musica e drink rinfrescanti. Il quadrante di colore candido, la cassa in acciaio colorato di oro giallo o oro rosa, disponibile sia nei modelli da uomo, sia nelle più minute versioni da donna. Questi modelli di orologio sono particolarmente eleganti e dall’aspetto decisamente classico, tradizionale, totalmente senza tempo.

In estate il cinturino è particolarmente importante e Daniel Wellington ha reintrodotto cinturini in tessuto, molto sportivi e, allo stesso tempo, eleganti. I modelli di orologio Daniel Wellington più apprezzati hanno il cinturino in tessuto robusto e spesso, colorato in tutte le tinte moda del momento, con strisce a contrasto. Non riescono a non farsi notare al polso, ideali per chi vuole avere a disposizione solo le migliori proposte del momento. La collezione comprende anche orologi con cinturino in metallo, l’altro must per questa estate.

Per il gentil sesso la proposta varia dal cinturino color oro a quello in metallo a maglia fine. Oppure nella versione all black con quadrante dipinto di nero lucidissimo e cinturino nero, con particolari in color oro giallo, che vengono esaltati dallo sfondo scuro. La versione completamente nera è disponibile anche in alcuni modelli da uomo, sia con il cinturino in tessuto, sia con quello in pelle, con particolari in acciaio, dorato o lucidato.

In catalogo troviamo anche i modelli più trendy, come ad esempio quelli con cinturino in mesh, il materiale più apprezzato oggi, tornato di moda negli ultimi mesi. Il mesh non è altro che un sottile tessuto creato con fili metallici; quindi è molto resistente all’usura, ma anche molto piacevole e consente di dare un tocco alla moda, oltre a mostrare un aspetto delicato, nonostante la sua robustezza. Il mesh è adatto sia agli orologi da uomo, sia a quelli da donna.

Un marchio storico che si abbina con ogni tipologia di abbigliamento. La proposta orologio Daniel Wellington è ideale per chi ha un look classico, che sia elegante o casual. Alcuni modelli per sono indicati anche per chi preferisce un abbigliamento più sportivo e sbarazzino. In ogni caso tutti i modelli permettono di dare un tono di maggiore serietà e un tocco più elegante a qualsiasi outfit si decida di indossare, possiamo quindi dire che sono orologi indossabili tutti i giorni della settimana, per il lavoro così come per le uscite serali con la famiglia o con gli amici.