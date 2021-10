«Orinatoio a cielo aperto nel centro storico di Isernia: la petizione contro il degrado è ferma al palo»

Il direttivo dell’associazione Commercianti e Artigiani Centro Storico di Isernia ripresenterà la questione alla neo amministrazione

Appena si insedierà la nuova Giunta, l’associazione prenderà subito appuntamento con il delegato assessore al centro storico per portare in visione il programma di rivitalizzazione del meraviglioso borgo antico.

Già un anno è passato da quando è stata consegnata al Consiglio comunale la petizione per chiedere l’acquisizione da parte del Comune di Isernia dello spazio abbandonato da ben 78 anni attiguo Palazzo Jadopi. Circa 600 cittadini avevano firmato affinché venisse creato un parco verde ad uso del quartiere che è privo. In compenso è usato come un orinatoio pubblico a cielo aperto, visto anche il mancato utilizzo e il degrado dei bagni pubblici.

“Quando la petizione è stata messa all’ordine del giorno in Consiglio comunale, non è stata manifestata alcuna disponibilità a discutere del bisogno di spazi verdi e di luoghi di socialità per i bambini, anzi c’è stata una sostanziale derisione alla proposta avanzata dalla nostra associazione”, ha dichiarato l’associazione commercianti e artigiani centro storico Isernia

L’associazione si era promessa di sottoporre le proposte per la riqualificazione del centro storico al neo sindaco e ora tornerà all’attacco.

Il nuovo direttivo dell’associazione:

Presidente: Marco Mancini

Vice-Presidente: Antonio Centonze

Segretario: Elisa Angelone

Consiglieri: Bucci Veronica, Pette Nicola, Berterame Serafina, Caleste Caranci e

Fantini Domenico