“Orgogliosa di essere pansessuale”, parla una giovane molisana: “Ho paura delle fragilità”

La testimonianza e il dibattito intorno alla pansessualità oggi in Molise attraverso le parole di una giovane isernina

Pansessualità: un concetto nuovo, problematico e complesso. A parlarne in esclusiva al nostro giornale è una ragazza di Isernia che ha raccontato la propria esperienza e le proprie paure anche a seguito della bocciatura del Ddl Zan che avrebbe potuto difendere i diritti della comunità LGBQT+.

L’intervista

La pansessualità è un orientamento sessuale che include l’attrazione verso la persona, indipendentemente dal sesso e dall’identità di genere.

Per ragioni di privacy, chiameremo con un nome fittizio la ragazza isernina che ha parlato ai nostri microfoni, raccontandoci la sua esperienza: “Amo le persone, non il proprio sesso, perché ritengo sia castigante chiudersi in una gabbia di limiti. Ho scoperto di essere pansessuale quando vedevo gli altri coetanei approcciarsi al mondo delle relazioni in modo diverso rispetto al mio”, dichiara Fryda.

La pansessualità è spesso oggetto di stereotipi e pregiudizi e viene considerata dalla società una scelta superficiale, legata a uno stile di vita libertino e poligamo.

“Spesso, dalle persone adulte, talvolta anche più bigotte, è ritenuta una fase di passaggio e di confusione legata all’adolescenza. Io ho timore di confessare la mia sessualità, mi vergogno, non di quello che sono, ma di quella fragilità che può essere fraintesa e violata” continua ancora la ragazza.

Il dibattito

Secondo molti, la pansessualità è frequentemente associata alla bisessualità, l’attrazione verso il genere binario, cioè quelle persone attratte indistintamente da uomini e donne. Tuttavia, la pansessualità include anche il non binarismo: una persona pansessuale può intraprendere una relazione, di qualsiasi tipo, anche con persone che non necessariamente si riconoscono nelle categorie di “maschile” e “femminile”.

Oggi, questi temi che finalmente sono incensurati, diventano facilmente motivo di dibattito e scontro sociale. Accese discussioni nascono anche all’interno della stessa comunità LGBTQ+ che valutano l’orientamento pan bifobico perché va a ridimensionare la definizione della bisessualità. Molteplici sono le opinioni che circolano, dunque, ed è prevedibile che quest’orientamento sessuale sarà ancora spesso il protagonista problematico di innumerevoli contrasti sociali tra una generazione legata ai pregiudizi e una nuova aperta al cambiamento.

Irene Antonelli e Anna Lou Iannarelli (4^E indirizzo turismo Fermi Mattei)