Anziani a casa, vince la startup molisana con il braccialetto salvavita

Un progetto di residenza diffusa e di telemedicina dedicata alla terza età

Questa è una di quelle notizie belle, che diamo con orgoglio: si è distinto a Rimini tra 100 progetti, Roberto, con una start up per gli anziani di San Pietro in Valle. Una bella soddisfazione per la piccola frazione di Frosolone, che ha accolto il progetto esperienziale, e per Roberto, che ha messo insieme tecnologia, recupero dei borghi, necessità sociali e culturali, bisogni sanitari e esigenze di giovani specializzati.

Roberto Colella, ieri 12 novembre, con il progetto San Pietro in Valle – Residenza Diffusa, si è infatti guadagnato il premio gruppo SGR, promosso dall’Appenninol’Hub, che ha lanciato la prima Call of Ideas per Economie Abitanti nelle aree interne del Paese.

Il progetto consiste in una residenza diffusa: in una piccola frazione di appena 700 abitanti, verrà creata una residenza diffusa per anziani, ma non la classica casa di riposo che con la pandemia si è rivelata problematica, ma un intero borgo a disposizione, in cui l’anziano continua a vivere in casa sua, assistito con la telemedicina. Alcuni anziani hanno già provato, nella fase sperimentale, un braccialetto realizzato da un gruppo di ingegneri della Sensor ID, è lo stesso dispositivo usato allo Spallanzani di Roma. Si indossa come un orologio che ogni 10 minuti, grazie ai sensori, preleva i dati vitali (ossigenazione del sangue, pressione, battito cardiaco, temperatura corporea). Questi dati finiscono su una piattaforma cui i familiari o i medici possono tenere sotto controllo la persona. Ma non finisce qui: oltre all’assistenza, l’anziano ha anche a disposizione luoghi ricreativi come la Libera Università della Terza età del Tempo libero, dove possono seguire lezioni sul territorio, sulla storia locale, sulla geografia, sulla letteratura e sulle tradizione.

Questo progetto ha una triplice: evita lo spopolamento, investe nella silver economy e offre nuove possibilità occupazionali per gli animatori sociali e socio sanitari

Perché proprio San Pietro in Valle? Perché ci sono solo due anziani in casa di riposo. Ne è venuto fuori un progetto che vuole bene al suo territorio, che rispetta chi lo ha vissuto e che crea possibilità lavorative per chi lo vuole abitare senza doversene andare per forza.