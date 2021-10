Orgoglio molisano: lo chef Domenico Ruggeri finisce nel libro ‘Chefs in the world’

È ormai un orgoglio tutto molisano Domenico Ruggeri, chef e titolare del ristorante ‘Mare e Monti’ di Termoli. Dopo una attenta selezione, la sua storia e le sue competenze sono finite in un volume diffuso a livello internazionale: ‘Chefs in the world’, Talent Story. Ebbene, una grande soddisfazione per il 45enne originario di Tubingen (città della Gemania) che sulla sua arte culinaria ha puntato sin da ragazzo, studiando all’Istituto Alberghiero di Roccaraso per poi apprendere, dopo la scuola, le tecniche del mestiere lavorando in un hotel tutti i pomeriggi. Poi, i continui aggiornamenti, i master culinari. Ha frequentato l’Accademia italiana di cucina molecolare di Milano e l’Università dei Sapori di Perugia. Ha appreso dal noto Niko Romita, prediligendo la genuinità dei prodotti e non dimenticando mai il modello della cucina casareccia. Tra i suoi riferimenti anche Canavacciuolo e Heinz Beck da cui ha carpito preparazioni e tecniche di impiattamento. Nonostante qualche momento difficile, l’esperienza di Domenico è andata avanti con collaborazioni in numerosi ristoranti ed hotel prestigiosi. Da oltre sei anni è un vero e propri punto di riferimento sulla costa molisana grazie al suo ‘Mare e Monti’, portato avanti con il socio, Maitre di sala, Paolo. I suoi piatti raccontano ricercatezza, magiche forme e tripudi di colori per poi sfociare in sapori unici ed indimenticabili. A gustare le sue prelibatezze grandi artisti: da Malgioglio a De Andrè, da Giannini a Roncato. Regalare emozioni culinarie resta quotidianamente il suo obiettivo e, a detta dei suoi clienti, ci riesce benissimo: un talento non da poco. Nella sua vita, infine, nono sono mancate numerose gare di cucina, tanto da aver ideato un concorso enogastronomico al quale partecipano solo chef molisani: il ‘Concorso Mari e Monti’.