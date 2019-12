Oreste Scurti all’assemblea nazionale di “Italia in Comune”

L’avvocato isernino, coordinatore provinciale del partito fondato dal sindaco di Parma, l’ex Grillino Federico Pizzarotti, invitato all’incontro di Bologna

Palcoscenico politico nazionale per Oreste Scurti, Coordinatore per la Provincia di Isernia di ”Italia in Comune”, che è intervenuto a Bologna alla prima assemblea programmatica nazionale del partito fondato da Federico Pizzarotti sindaco di Parma. Scurti, nel corso del suo intervento, molto apprezzato dallo stesso Pizzarotti e dalla platea degli amministratori provenienti da tutta Italia, ha parlato di Isernia e del Molise, con particolare attenzione ai ritardi e alle carenze croniche del nostro territorio nei confronti dell altre regioni italiane. ”Il Centrodestra che governa la nostra Regione ci sta colpendo, limitando e negando gli stessi diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione – ha detto l’avvocato isernino – come il diritto alla tutela della salute, al lavoro e anche alla dignità. Ci auguriamo che l’Emilia Romagna resti nelle mani di chi, come il governatore uscente, Bonaccini, ha saputo portare questa regione al primo posto in Italia nel diritto alla salute, al lavoro e ai servizi sociali”. L’assemblea è stata propedeutica per fissare i punti programmatici in vista del congresso di aprile di Italia in Comune: ambiente, diritti, cultura, tutela del territorio, sostenibilità e welfare, temi da cui il partito di Pizzarotti ripartirà per allargare il campo dei progressisti e dei liberali nel centrosinistra, in alternativa alla destra e ai populismi. Durante l’assemblea ha portato un saluto anche Bonaccini: ”Sono contento che gli amici di Italia in Comune siano in campo: voi avete portato un civismo propositivo e concreto, orgoglioso che farete parte della mia lista civica. Chiediamo insieme un voto per l’Emilia Romagna”, ha detto.