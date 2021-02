Ordine medici Isernia, eletto il nuovo direttivo, giovedì l’indicazione del presidente

Eletto il nuovo direttivo dell’Ordine dei medici di Isernia. Il quorum previsto per la seconda convocazione – fissato a 141 iscritti – è stato raggiunto. Si sono infatti recati al seggio allestito nella sede dell’Ordine 193 iscritti. Tutti eletti i componenti della lista “Futura”, l’unica presentata. Il nuovo direttivo sarà dunque composto da: Fernando Crudele, Linda Alfieri, Giuseppe Attademo, Cristiana D’Ambrosio, Lina Lombardi, Fabrizio Pastena, Francesco Pompeo, Giuseppina Rocchio e Antonio Tartaglione.

Il n sostanza si tratta della lista presentata dal presidente uscente Crudele che si avvia alla riconferma in programma per giovedì.