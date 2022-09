Ordine dei Medici di Isernia, appello ai colleghi: “Donate il sangue”

Donazioni di sangue e plasma: anche i medici possono e devono fare la propria parte recandosi periodicamente nei centri trasfusionali di riferimento.

Questo, in sintesi, il senso dell’appello lanciato dal presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Isernia, Fernando Crudele, come si legge su Ansa Molise.

“Le donazioni di sangue in Molise – spiega – hanno fatto registrare un calo negli ultimi anni. In parte la causa è da attribuirsi all’emergenza Covid, ma ora che la fase più critica è alle spalle, è importante rimboccarsi le maniche e invertire questa tendenza. L’appello alla donazione è come sempre rivolto a tutti i cittadini – aggiunge Crudele – ma anche e soprattutto a noi medici: nessuno meglio di noi sa quanto sia importante avere sempre a disposizione scorte di sangue e plasma. La nostra era tra le regioni più virtuose, se non la più virtuosa, ma oggi si sta perdendo terreno”.