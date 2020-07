Ordine dei medici della provincia di Campobasso, Aiello si candida a presidente

«Fismu Molise – si legge in una breve nota del dott. Ernesto La Vecchia – per la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio dell’ordine di campobasso, che si svolgerà nel prossimo autunno, sarà al fianco del collega Antimo Aiello candidato presi-dente per la lista “Ippocrate 20-20” e del suo gruppo di colleghi autorevoli per ridare concretezza alle promesse, come la limitazione a due mandati, non rispettata da altri, mettendo al centro del-l’attezione: l’etica, la trasparenza degli atti e la chiarezza dei comportamenti. Nessuna figura apicale sindacale sarà presente nella lista ippocrate 20-20». «Care colleghe e cari colleghi – si legge invece nella nota di Aiello – ho l’onore di parteciparvi la mia candidatura, all’interno di un gruppo coeso di colleghi autorevoli e entusiasti, a presidente dell’ordine dei medici della Provincia di CAMPOBASSO alle prossime votazioni autunnali. E’ comune intento rimettere al centro del nostro approccio i temi dell’etica e della coerenza (rispettosi anche della decisione promossa ed assunta dal Presidente e dal vice-Presidente uscenti di limitare a due i mandati da consigliere dell’Ordine come risulta dal verbale n. 1 del 21-1-2015), della trasparenza degli atti, della condi-visione e della chiarezza dei comportamenti (nessun nostro candidato ricopre cariche apicali sindacali me-diche in quanto aspiriamo ad essere rappresentanti di TUTTI gli iscritti all’Ordine) onde evitare “confusione” di ruoli e di prese di posizione. Al centro del nostro programma abbiamo voluto mettere la rivalutazione della figura e del ruolo del MEDICO, pro-tagonista preparato ed esperto del SISTEMA SANITA’, la sua SICUREZZA (soprattutto per le colleghe) sui luoghi di lavoro ed i temi non più rinviabili dell’accesso al corso di laurea e della formazione post-laurea e dell’avvio al lavo-ro delle generazioni più GIOVANI. Alla luce di tali presupposti nostra lista sarà identificata con il nome di “IPPOCRATE 2020” Siamo consapevoli di dover superare un handicap comunicativo (al contrario di altri non abbiamo possibilità di utilizzo di indirizzari e recapiti telefonici già preparati) ma mi auguro che apprezzando il nostro progetto ci aiute-rete a rendere capillare la distribuzione dell’appello al voto per la nostra lista, in qualunque modalità esso dovesse svolgersi».