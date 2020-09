Ordine dei Giornalisti, quando ad avere voglia di rinnovamento è l’intera categoria (FOTO)

Ordine dei Giornalisti, il verdetto espresso domenica 27 settembre 2020 dalle urne non lascia spazio a dubbi o interpretazioni. La lista sapientemente guidata da Vincenzo Cimino (primo eletto tra i pubblicisti) e Cosimo Santimone (primo eletto tra i professionisti) ha raccolto consensi unanimi. Santimone e Cimino, dopo una gavetta al Consiglio Nazionale a Roma hanno deciso di dar vita ad una lista che potesse guidare l’ordine regionale per i prossimi 3 anni. La lista concorrente è stata sonoramente bocciata. Cimino e Santimone (per quest’ultimo 39 preferenze tra i professionisti su 63 votanti), per adesso, hanno collezionato un indiscutibile 8-0 (sei componenti del consiglio direttivo e due revisori dei conti): insieme a loro sono entrati i professionisti Pasquale Bartolomeo (con 36 preferenze) e Antonio Chiatto (responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione presso Gemelli Molise, con 33 preferenze). Sempre per i professionisti andranno invece al ballottaggio, domenica prossima, Andrea Nasillo, Pino Cavuoti, Annamaria Di Matteo, Pasquale Florio, Sergio Bucci e Domenico Bertoni. Per i pubblicisti giochi già fatti con l’elezione per l’appunto di Cimino (422 preferenze tra i pubblicisti su 462 votanti) insieme a Marcella Tamburello (331) e Luigi Albiniano (311). Pochissimi i consensi per gli avversari : 55 preferenze per Giuseppe Saluppo, 34 per Alfonso Sticca e 18 per Giovanni Gianfagna. Resta da eleggere un revisore dei conti che uscirà fuori dal ballottaggio che pure si svolgerà domenica prossima e che vedrà in campo Francesco Bottone e Celeste Barbato. Quella di domenica 27 settembre è stata una tornata elettorale rivolta esclusivamente al rinnovo del Consiglio regionale. Per scegliere chi invece dovrà andare a Roma al Consiglio Nazionale si tornerà alle urne (come stabilito dal presidente Cnog, Carlo Verna) il prossimo 8 novembre.

