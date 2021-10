Ordine dei Giornalisti, Pina Petta e Vincenzo Ciccone eletti al Consiglio Nazionale

Si sono concluse nella serata odierna, domenica 17 ottobre 2021, le votazioni per il completamento del rinnovo delle cariche relative all’ordine dei Giornalisti (un anno fa è stato eletto il direttivo regionale). Il voto è stato espresso sia in forma telematica che in presenza, nei 3 seggi di Campobasso, Isernia e Termoli: poco prima delle 21 sono terminate le operazioni di spoglio. Tra i professionisti è stata eletta la giornalista Pina Petta con 34 preferenze. 20 per l’altro candidato, Pietro Eremita. Tra i pubblicisti un solo candidato (era dunque necessario raggiungere il quorum), Vincenzo Ciccone, che ha “collezionato” oltre 400 preferenze tra voto telematico e in presenza.