Ordine dei Giornalisti del Molise, protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza

Anche l’Ordine dei Giornalisti del Molise ha aderito al Protocollo d’Intesa siglato a Roma tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine e il Comando Generale della Guardia di Finanza. Con questa iniziativa verranno promosse attività finalizzate all’aggiornamento e all’arricchimento professionale del personale della Guardia di Finanza nel settore della comunicazione istituzionale. Per giornalisti e militari della GdF saranno organizzati incontri formativi su tematiche che afferiscono alle funzioni di polizia economico-finanziaria svolte dalla Guardia di Finanza. Una collaborazione anche sul territorio regionale che si concretizzerà già nel prossimo POF (Piano dell’Offerta Formativa) dell’OdG Molise, così come stabilito in un incontro tra la Presidente OdG Molise Pina Petta e il Comandante Regionale GdF Salvatore Refolo.