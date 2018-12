Ordine dei Giornalisti del Molise: il bilancio del Presidente Pina Petta

CAMPOBASSO

Nell’anno che sta per terminare, l’Ordine dei Gionalisti del Molise ha tracciato il bilancio delle attività svolte in questo 2018. La formazione continua, con i corsi di aggiornamento che si sono tenuti su tutto il territorio regionale. Tra le novità per il 2019 una nuova modalità di pagamento per la quota annuale: dal 1° gennaio, infatti, la Pubblica Amministrazione non può più percepire soldi dai privati per cui la quota dovrà essere pagata tramite il Pago PA, il nodo dell’AgID, Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. «A tutti i colleghi arriverà una mail con il bollettino con la quota annuale» ha spiegato il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Pina Petta.