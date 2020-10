Ordine dei Giornalisti “completamente rinnovato”: gli auguri dell’associazione della stampa del Molise

«Personalmente – si legge in una nota a firma di Giuseppe di Pietro – e a nome dell’Associazione della stampa del Molise i migliori auguri ai neo eletti all’Ordine dei giornalisti del Molise. Il voto ci consegna un consiglio completamente rinnovato, che assicurerà una governance solida per i prossimi tre anni. I complimenti vanno anche a tutti i giornalisti molisani che, con una grande prova di indipendenza, hanno respinto la grave e inopportuna interferenza della politica, che ha tentato di mettere le mani sull’organo di governo della categoria. Il sindacato dei giornalisti auspica la fattiva collaborazione, in un momento difficile anche per l’informazione in generale, con i neo dirigenti dell’Odg Molise, per difendere l’occupazione e il ruolo centrale del settore come elemento di democrazia per la nostra regione».