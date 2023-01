Ordine Avvocati Foro di Campobasso, De Rubertis primo eletto va verso la riconferma

Gli 11 eletti nel nuovo Consiglio dell’Ordine – Voti e nomi

Si è svolta con regolarità l’elezione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Campobasso. Il presidente uscente, l’avvocato Giuseppe De Rubertis è risultato il primo eletto e, con ogni probabilità, domani sera, 20 gennaio, verrà proclamato Presidente per il secondo mandato consecutivo, quando si procederà contestualmente al conferimento delle altre cariche in seno all’organismo.

Di seguito i primi 11 eletti che entrano a far parte del nuovo consiglio dell’Ordine



1) Giuseppe De Rubertis, 427

2) Valeria Zappine, 379

3) Maria Anna Rosa, 344

4) Giacinto Macchiarola, 332

5) Fiorina Piacci, 278

6) Valentina Piunno, 270

7) Nicola De Pascale, 246

8) Giuseppe Forcione, 225

9) Romeo Trotta, 221

10) Angela Fiore, 210

11) Alessio Giuseppe Verde, 193

12) Stefano Maggiani, 186

13) Marco Vitale, 71