Ordinanza Toma, Paglione chiude le scuole a Capracotta fino al 6 gennaio

“Da domani e fino al 6 gennaio, salvo diverse disposizioni, l’attività didattica in presenza della scuola secondaria di I° grado (Scuola Media) del plesso scolastico di Capracotta è sospesa per effetto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 51 del 7 dicembre 2020. La scuola primaria e la scuola dell’Infanzia continueranno, invece, ad esercitare la normale attività didattica in presenza”. Lo rende noto il sindaco Candido Paglione che ha firmato un’apposita ordinanza al riguardo avvalendosi della deroga prevista nell’Ordinanza de presidente Toma.