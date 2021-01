Ordinanza per accesso e transito nel centro degli autobus aggiuntivi per trasporto riservato agli studenti

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha emesso oggi, 14 gennaio 2021, l’Ordinanza sindacale n. 2 che ha per oggetto l’accesso e transito nel centro cittadino degli autobus aggiuntivi per il trasporto pubblico extraurbano riservato agli studenti. Va a tal proposito ricordato che la Prefettura di Campobasso, in attuazione dell’art. 1, comma 10 lett. S), del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 “Emergenza COVID 19”, ha redatto lo scorso 22 dicembre 2020 il Documento Operativo riguardante la pianificazione delle modalità del rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, individuando il più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità dei mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili. Il sindaco Gravina, sulla base delle indicazioni provenienti dal succitato Documento Operativo e dopo aver preso atto della nota del Servizio Gestione del Trasporto Pubblico Urbano comunale che evidenzia, oltre al potenziamento delle corse degli autobus urbani in partenza dal Terminal per i plessi scolastici cittadini, l’opportunità che “le corse aggiuntive del trasporto extraurbano, espressamente autorizzate da provvedimento regionale e dedicate agli studenti, facciano un mini circuito cittadino”, con la sua ordinanza sindacale dispone, a far data dal 18 gennaio 2021 o dalla data in cui eventuali futuri provvedimenti ministeriali e regionali disporranno la ripresa delle attività didattiche:

1) di autorizzare l’accesso e il transito degli autobus per il trasporto pubblico extraurbano, aggiuntivi e riservati agli studenti, al centro cittadino;

2) di autorizzare la fermata di detti autobus:

• in via Scardocchia davanti al Liceo Classico (fruibile dagli studenti dei Licei e dell’Agrario);

• in viale Manzoni, altezza parcheggio Università;

3) di istituire una nuova fermata autobus in via Gazzani (direzione via Vico) di fronte la Casa Circondariale con conseguente divieto di sosta ai veicoli.

Il personale di cui all’art. 12 del d.lgs. n.285 del 30/04/1992, che espleta servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 11 del C.d.S., è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. Le infrazioni saranno punite secondo le norme previste dal C.d.S.