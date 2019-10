La curiosità non dovrebbe mai venir meno in ognuno di noi. E sicuramente l’ha fatta da padrona nel caso di un ignaro ciclista amatoriale che nella giornata di domenica dice di aver inforcato la sua bici e, a qualche chilometro dal centro abitato di Busso, di aver trovato una zona transennata con tanto di avviso (di non oltrepassare) e si è accorto che quel divieto riguardava la zona delimitata dove (sabato scorso ndr) pare sia stato ritrovato un ordigno bellico inesploso di cui però non si conosce alcuna natura (almeno a livello di informazione giornalistica). Ebbene il ciclista di passaggio aveva ragione, tutto confermato da fonti ufficiali. In quella zona è semisepolta un ordigno che aspetta di essere disinnescato da parte degli artificieri. Una settimana fa in pieno centro a Campobasso, in un edificio posizionato in via Monforte, è stata ritrovata una granata del secondo conflitto mondiale all’interno di una cantina. Tutte le operazioni di rimozione e disinnesco sono andate a buon fine.