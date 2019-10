Ordigno esplosivo in pieno centro a Campobasso, è stato fatto esplodere in una cava

Campobasso. Ritrovato un ordigno bellico nel cuore della città: da alcuni minuti (ore 19.35 di oggi, lunedì 14 ottobre) carabinieri, vigili del Fuoco e personale del 118 sono stati allertati nella centralissima via Monforte per il ritrovamento di un ordigno bellico in una cantina di un condominio. Per gli operanti sul posto si tratta di attimi di lavoro frenetico in quanto, al momento, si ignora la potenziale carica esplosiva della bomba. La zona è stata messa immediatamente in sicurezza: le operazioni di recupero dovrebbero durare un paio d’ore. L’ordigno rinvenuto è risultato essere una bomba a mano.

«La zona è stata messa in sicurezza – ha dichiarato il sindaco Roberto Gravina – e la situazione è gestita dall’Arma». L’ordigno sarà fatto esplodere in una cava ad Oratino.

In questi minuti (ore 20.55) le forze dell’ordine si stanno recando ad Oratino per fare esplodere la bomba in una cava.

Alle ore 21 e 20 l’ordigno bellico è stato fatto esplodere in una cava ad Oratino.