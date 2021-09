Ordigni bellici sul Dukw in fondo al mare di Termoli: verranno fatti brillare dagli artificieri

Saranno fatti brillare domani, 30 settembre, gli ordigni bellici ancora conservati nel Dukw, l’anfibio bellico rinvenuto lo scorso luglio nelle acque antistanti il lido balneare La Perla a Termoli. Per settantotto anni tutto è rimasto adagiato sul fondale del mare, ad appena 300 metri dalla riva. All’interno del Dukw erano stati ritrovati materiali esplosivi come munizioni e bombe che dovranno quindi essere disinnescati dagli artificieri. Per permettere le operazioni e salvaguardare la sicurezza la Capitaneria di Porto di Termoli ha interdetto la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare dalle ore 6 alle ore 13 del 30 settembre, nel punto individuato dalle seguenti coordinate GPS: 42°04.5960’ N – 014°59.2980’ E e per un raggio di un miglio nautico.