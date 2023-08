Oratino, un borgo da vivere, tanti vini da scoprire

1 – 2- 3 Settembre 2023. Ecco il programma completo con il dettaglio delle degustazioni

Dal primo al tre settembre Borgo diVino in tour arriva per la prima volta ad Oratino, in Molise. I belvederi mozzafiato vi aspettano per farvi degustare ed assaporare vini e prodotti tipici locali. Spazio ad etichette tipiche (DOC) del Molise come Tintilia, Biferno, Pentro ma vi aspetta anche la migliore selezione di vini provenienti da tutta Italia, da Nord a Sud. Borgo diVino in tour sarà l’occasione giusta per conoscere e degustare vini del territorio e non ed aggiungere un tassello alle vostre passioni per il mondo eno-gastronomico.

Come funziona

TRE GIORNI NELL’UNIVERSO DEL VINO

L’evento si svolge dal venerdì alla domenica ed è aperto a tutti. Per degustare i vini potrete acquistare direttamente sul posto oppure in prevendita qui sul sito il ticket di €18 che dà diritto a 8 assaggi di vino da consumare nelle varie aree dedicate alle aziende vinicole *

Borgo diVino è un appuntamento aperto a tutti, non è obbligatoria la prenotazione, un’occasione unica per turisti, wine lovers, influencer e appassionati di ogni tipo che vogliono conoscere le eccellenze del Bel Paese. Un’esperienza degustativa a 360 gradi vissuta anche attraverso un percorso formativo allestito lungo il percorso dell’evento che accompagna i visitatori passo dopo passo tra vicoli e piazze, per un vero e proprio viaggio di conoscenza nell’arte della viticoltura e nell’abbinamento cibo-vino.

*per il calice di degustazione è richiesta una cauzione di €2 che verrà restituita al termine del percorso degustativo

Masterclass: Molise, terra di Tintilia

Sabato 2 Settembre alle 19.00 in collaborazione con la Camera di Commercio sarà organizzata una degustazione guidata da esperti sommelier, alla scoperta di alcuni tra i migliori vini del territorio molisano

Per prenotazioni inviare una mail a info@borgodivino.it

Presentazione del libro “La vite e il vino. Una storia enologica del Molise” a cura del prof. Sebastiano Di Maria, docente Università degli Studi del Molise – Domenica h18.00

Il libro si divide in due parti; la prima è la storia della domesticazione della vite nella nostra regione e la seconda riguarda la tintilia e la sua prospettiva enologica e di mercato. Oltre all’autore Sebastiano Di Maria, interverrà il Prof. Antonio Ruggieri per IBC Edizioni.

Dove

Centro Storico di Oratino

Quando

VENERDÌ 1 SETTEMBRE

Dalle 18.00 alle 24.00

SABATO 2 SETTEMBRE

Dalle 18.00 alle 24.00

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Dalle 12.00 alle 23.00

Costo

Il voucher per le degustazioni ha un costo di €18 e comprende 8 assaggi di vino

Proposta Gastronomica

Un’area dell’evento sarà dedicata alle specialità gastronomiche dei Borghi più belli d’Italia. L’iniziativa rientra nell’ambito del “MIB – Mercato Italiano dei Borghi”, progetto in cooperazione istituzionale tra l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e “BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana”, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori annessi all’Associazione.

Caciaova e salsiccia

Piatto a base di formaggio di capra, uova e sugo di salsiccia.

Tagliere

Tagliere con formaggi e salumi locali.

Pizza e minestra

Minestra preparata con verdure di campo e pizza di mais.

Spezzatino di fegatini

Piatto reso unico dal gusto deciso dei fegatini.

Patate alla contadina

Un contorno arricchito con cipolla e pomodoro.

Pizza Onta

Pizza fritta della tradizione molisana.

Fiadone

Fagottini ripieni di formaggio.

Pepatelli

Biscotti a base di miele, mandorle e pepe.

Cantucci

Biscotti di mandorle.

Le cantine presenti all’evento

Di seguito la lista delle cantine che parteciperanno all’evento i cui vini potranno essere degustati con il ticket degustazione di €18. La lista delle cantine presente è sempre in aggiornamento, fino ad una settimana prima dell’evento.

MOLISE

Cantina Herero

MOLISE

Lagatta

MOLISE

Campi Valerio

MOLISE

Cantina San Zenone

MOLISE

Tenuta Gualterra

MOLISE

Cantina Giagnacovo

MOLISE

Agricola Vinica

MOLISE

Cantine Salvatore

MOLISE

Az. Agricola Cianfagna

MOLISE

La Cantina di Remo

MOLISE

Tenimenti Grieco

MOLISE

Japalucci Agricola

MOLISE

Il Colle Tinto

LAZIO

Emanuele Ranchella

LAZIO

Cantina Cifero

ABRUZZO

Vignavolando

LAZIO

Gabriele Magno

LAZIO

Casale Vallechiesa Winery

LAZIO

Villa Simone

LAZIO

Merumalia

LAZIO

Cantine Eredi dei Papi

LAZIO

Cantine Raparelli

TOSCANA

Cantine Guidi

ABRUZZO

Castel Simoni

CAMPANIA

Casa Vinicola Setaro

LAZIO

Amor Vitae

Come arrivare

Oratino è facilmente raggiungibile in macchina da tutte le direzioni. In treno la stazione più vicina è quella di Campobasso, a circa 30 km di distanza. Dalla stazione è possibile prendere un autobus per raggiungere il centro di Oratino. Chi presenterà un biglietto Trenitalia alle casse di Borgo diVino, riceverà fino al 20% di sconto sul ticket degustazione.