Oratino, tutti negativi i tamponi delle persone venute a contatto con il positivo

“E’ con immenso piacere – ha scritto il sindaco di Oratino Roberto De Socio – aver appreso che tutti i casi sospetti venuti a contatto con il residente di Oratino positivo al Covid 19 che era tornato in paese dal Nord, sono risultati NEGATIVI al tampone.

Una bella notizia per la nostra comunità che ha vissuto con apprensione l’esito dei tamponi.

Magari l’episodio può essere di monito per non abbassare la guardia e rispettare le regole di prevenzione come hanno fatto diligentemente tutti i cittadini oratinesi durante il lungo periodo di lockdown”.