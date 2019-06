Oratino rende omaggio allo scultore Libero Tarasco

REDAZIONE

Il Comune di Oratino giovedì 20 giugno con una cerimonia ufficiale nella casa Comunale, ha reso omaggio allo scultore oratinese emigrato in Canada Libero Tarasco che ha inteso donare alla cittadinanza un’ opera scultorea raffigurante lo stemma del Comune. Ha presenziato il Vice Presidente del Consiglio Regionale Gianluca Cefaratti. Lo stesso artista già in passato si è distinto per aver realizzato altre sculture collocate nella piazza principale a testimonianza del legame e l’amore per la sua terra di origine. La scultura in legno di tiglio rappresenta lo stemma di Oratino con pietre provenienti da tutto il Mondo incastonate sulla corona e che rappresentano le tante persone emigrate in vari paesi. La pietra centrale è di Oratino.La luna e le stelle sono realizzate con gemme brasiliane.Il drappo sullo sfondo è di pioppo. L’opera è stata posizionata all’ingresso della casa Comunale.