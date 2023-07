Oratino Mac, svelata la V edizione: via il 1° agosto con James Senese & I Napoli Centrale

Il pianista e direttore artistico, Simone Sala, insieme con la sindaca, Loredana Latessa, ha presentato il cartellone del festival: il 2, sempre al Belvedere, si esibiranno il cantautore Giovanni Block e i Masnada e il 12 si terrà l’ormai tradizionale concerto all’alba sul “Tratturello”

Oratino MAC, ovvero musica, arte e cultura, «con la parola d’ordine che è sempre la valorizzazione del territorio. È un festival che è entrato nel cuore dei molisani, ma anche di tutte le persone che vengono dalle regioni limitrofe come la Campania, da cui attingiamo molto e che è una terra di grandissimi artisti». Il direttore artistico, Simone Sala, pianista molisano tra i migliori talenti della sua generazione, insieme con la sindaca, Loredana Latessa, ha “scolpito” – volendo riprendere il claim della kermesse “scolpiamo emozioni” – la quinta edizione e i suoi protagonisti partendo da «James Senese & I Napoli Centrale che si esibiranno il prossimo 1° agosto alle 21:30 sul Belvedere; il 2 Giovanni Block e i Masnada (stesso posto e orario), cantautore che presenta il suo ultimo disco vincitore di tanti premi e poi il 12 il nostro, direi, tradizionale concerto all’alba sul Tratturello alle 5:15 del mattino insieme con Arturo Caccavale alla tromba voce e filicorno ed io al pianoforte. Ricordiamo che tutti gli eventi sono gratuiti. Noi facciamo in modo – ha concluso Sala – che i “cancelli” della cultura siano aperti a tutti».

«Per noi è un festival importante – ha aggiunto la prima cittadina – che caratterizza Oratino come luogo culturale e si propone di portarne il nome oltre i confini regionali. I numeri degli ultimi anni, in termini di visitatori in paese e di pubblico che ha assistito al festival, lo hanno dimostrato. È la mia prima edizione da sindaca, ma vengo dall’amministrazione precedente e ho sempre creduto in questo progetto». (adimo)