Oratino Mac, presentato il festival di musica, Arte e Cultura: ospite d’onore Christian De Sica

Molti i nomi di spicco dell’edizione di quest’anno: domenica 31 luglio Silvia Mezzanotte si esibirà in un concerto all’alba sul tratturello. Venerdì 19 agosto chiusura in piazza Rogati con l’attore romano che presenterà il suo spettacolo “Una serata tra amici”

È stata presentata questa mattina, mercoledì 6 luglio, a Campobasso nella sede dell’assessorato regionale alla Cultura e al Turismo, la quarta edizione del Mac, il festival di Musica, Arte e Cultura che si tiene a Oratino.

Secondo il cartellone degli eventi in programma, molti saranno i nomi noti di quest’anno, da Silvia Mezzanotte e Simone Sala che si esibiranno Domenica 31 Luglio con un concerto all’alba sul tratturello alle 5:45.

Giovedì 18 Agosto, invece, serata dedicata al jazz, in piazza Giordano, con il trio di Daniele Gorgone che si esibirà insieme alla cantante Ileana Mottola in piazza Rogati a partire dalle 21:30

Venerdì 19 Agosto, per la serata conclusiva, l’ospite d’onore sarà l’attore e showman Christian De Sica, che, proprio in occasione del festival molisano, presenterà il suo spettacolo “Una serata tra amici”. I biglietti sono disponibili su Ciaotickets al costo di euro 10 + 1 per 500 posti a sedere.