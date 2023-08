Oratino Mac, cresce l’attesa per il concerto all’alba. Risveglio magico con il duo Sala-Caccavale

Sabato 12 agosto alle 5.15 del mattino si rinnova l’appuntamento con l’imperdibile evento (gratuito) sul tratturello. Piano e tromba per celebrare la nascita di un nuovo giorno.

Sarà un’alba speciale quella di sabato 12 agosto sul tratturello di Oratino. Ad amplificare la magia di una nuova giornata d’estate che nasce il concerto di Simone Sala e Arturo Caccavale, duo piano e tromba, terzo e ultimo appuntamento di Oratino Mac 2023.

L’attesa cresce nell’hinterland campobassano che, nel recente passato e nello stesso contesto culturale, ha già vissuto con entusiasmo e una straordinaria partecipazione l’esperienza di uno spettacolo illuminato dal primo raggio di sole. La musica si propaga in uno scenario che evoca il richiamo senza tempo della pratica agropastorale che ha reso celebri colline e alture molisane: la transumanza.

Il 12 agosto, alle 5.15 – come natura comanda – l’occasione imperdibile di essere accarezzati dalle note del pianoforte di Simone Sala e avvolti dai suoni della tromba di Arturo Caccavale, l’evento è gratuito.

Il ben rodato binomio di pluripremiati musicisti proporrà un repertorio vario dalle atmosfere dense o soffuse in grado di enfatizzare il sentore spirituale di un’esperienza che è molto di più di un concerto.

Sabato all’alba il paesaggio ridiventa culturale, megafono di un evento che si rafforza nel messaggio di armonia e di rispetto dei luoghi e dell’arte.

Dopo l’apertura ‘boom’ con l’ineguagliabile James Senese, e la pagina autoriale firmata da Giovanni Block e Masnada, l’Oratino Mac chiude la quinta edizione guardando già oltre, a una esperienza musicale da percepire intensamente e come sempre in tanti, da assaporare come l’inizio di una nuova giornata di sole.