Oratino e i borghi più belli d’Italia fra ripartenza e nuove forme di turismo post Covid-19

Il sindaco De Socio: «Con l’Associazione stiamo ragionando su iniziative per far fronte al difficile periodo che il turismo verso i nostri borghi sta attraversando»

In un momento così delicato e difficile per il nostro Paese sia dal punto di vista sanitario che economico, occorre cercare, ciascuno secondo le proprie competenze e possibilità, di contribuire alla ricostruzione del tessuto economico e sociale colpito dalla crisi. Il turismo è sicuramente uno dei settori maggiormente segnati, proprio per la sua naturale predisposizione al “contatto” e agli spostamenti. A seguito delle decisioni del governo sulla mobilità sociale per ora non è ancora possibile viaggiare se non con la fantasia, compagna quotidiana di tanti “viaggiatori” che in questi giorni di confinamento possono solo ricordare i bei viaggi trascorsi e magari cominciare a programmarne di nuovi, per partire non appena la situazione lo consentirà. In questo frangente l’Associazione de “I Borghi più belli d’Italia” sta ragionando su una serie di iniziative utili a riattivare – quando le restrizioni lo consentiranno – i flussi turistici verso le destinazioni che fanno parte del network, sicuramente fra le mete di charme più rispondenti alla necessità di rispettare le regole di distanziamento sociale e sicurezza con cui ci si dovrà ancora confrontare nei mesi a venire. Gli straordinari mezzi di comunicazione che il web ci mette a disposizione ci consentono di raggiungere l’obiettivo di “viaggiare virtualmente” in attesa di poterlo fare fisicamente. Il nostro compito è facilitare la scelta della meta dei prossimi viaggi e/o delle future vacanze attraverso il “consiglio fotografico” di chi quella meta ha già avuto modo di conoscere e apprezzare. Per questo l’Associazione de I Borghi Più belli d’Italia, consapevole che nei prossimi mesi gli italiani potranno fare turismo solo all’interno del nostro Paese, ha deciso di lanciare il Contest Instagram #CONSIGLIOUNBORGO: a partire dal 22 aprile e fino al 10 giugno tutti potranno contribuire al racconto collettivo dell’Italia dei Borghi Più Belli (l’elenco si può facilmente trovare sul sito www.borghipiubelliditalia.it) attraverso le immagini scattate nel corso dei propri viaggi in questi affascinanti “gioielli” dell’Italia Nascosta. A commento della fotografia postata sul proprio profilo Instagram dovrà essere descritta la motivazione per cui si raccomanda di visitare quel posto, finendo la frase “Consiglio il borgo … perché… ”. Ogni giorno 2 immagini tra quelle postate con l’hashtag #CONSIGLIOUNBORGO verranno ri-condivise sul profilo dell’Associazione (www.instagram.com/borghitalia, circa 400K follower). Al termine del contest, le 100 immagini selezionate saranno giudicate in base alla popolarità acquisita e a criteri di qualità. In palio, per i primi tre autori classificati, un cofanetto Smartbox dei Borghi più belli d’Italia (con un pernottamento + attività esperienziale, valido per due persone). I canali digitali e social dei Borghi più belli d’Italia sono molto frequentati e apprezzati da un pubblico sempre più numeroso di appassionati di Borghi e di Slow Tourism, che sono ben disposti a condividere l’universo di storia, tradizioni, arte, qualità di vita ed esperienze che animano questi luoghi. Ed è grazie alla passione di migliaia di amanti dei borghi che il profilo Instagram dell’Associazione si classifica tra i primi del settore “Travel” in Italia per interazioni e numero di follower. Il contest #CONSIGLIOUNBORGO è solo il primo passo che l’Associazione vuole compiere per la promozione del grandissimo patrimonio storico-artistico e culturale dei Borghi più belli d’Italia per cercare di riemergere dalla crisi in atto; all’interno di una strategia più ampia, altre azioni ed iniziative sono attualmente allo studio e saranno via via attivate in concomitanza con le varie fasi di allentamento delle misure restrittive.