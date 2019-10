Ora solare: tra sabato 26 e domenica 27 ottobre lancette indietro di un’ora

Si potrà dormire di più ma farà buio prima. L’ora legale tornerà domenica 29 marzo 2020

Domani torna l’ora solare. La notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, precisamente alle ore 3:00, si dovranno spostare le lancette indietro di un’ora. Questo vuol dire che farà buio prima la sera e si avrà più luce la mattina, almeno nella prima fase. L’ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 29 marzo 2020.

Domenica si potrà dormire, quindi, un’ora in più. Ma tra gli effetti del cambio di orario si potranno verificare disturbi come insonnia, sonno interrotto e difficoltà ad addormentarsi. All’inizio il cambio d’ora avrà ripercussioni sul concentrarsi per via di un aumento della sonnolenza. Alcune persone potrebbero avere più difficoltà ad adattarsi al nuovo ritmo. Di conseguenza aumenta lo stress. «I fastidi sono comunque di breve durata e lievi. Il corpo si abitua al cambiamento, in generale, in un paio di settimane» dicono gli esperti.

Intanto la novità è che questo cambio di ora potrebbe essere l’ultimo. Infatti la commissione europea, nei mesi scorsi, ha proposto l’abolizione del cambio dell’ora. Dopo una serie di vicissitudini si è arrivati alla soluzione di far decidere autonomamente agli Stati membri se mantenere il cambio dell’ora o abrogarlo. L’Italia ha tempo fino ad aprile del 2020 per effettuare la scelta, le cui modalità sono ancora da definire.