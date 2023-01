Opportunità per 4 giovani di svolgere il Servizio Civile presso il Gemelli Molise (ecco come fare)

FAVO ed AiMAC offrono la possibilità a 4 giovani tra i 18 e i 28 anni di svolgere attività di servizio civile presso l’Ospedale Gemelli Molise a Campobasso. Il progetto si chiama Informacancro (codice progetto PTXSU0004322011342NXTX). L’Associazione FAVO/Aimac ha stipulato una convenzione con l’ospedale Gemelli Molise per impegnare i giovani in un servizio informativo ed in attività di comunicazione e relazioni con l’utenza, presso l’ufficio dell’Associazione AiMAC presso il Gemelli Molise (situato nella hall del centro). Il termine per la presentazione delle domande scade tra pochi giorni. Nella schermata selezionare come ente promotore FAVO, come indicato nel video in alto.