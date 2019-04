Opere pubbliche e sostenibilità: 7 milioni di euro per il Molise

«Cambiamo il Paese, giorno dopo giorno: con il decreto Crescita abbiamo stanziato altri 500 milioni di euro a favore dei Comuni di tutta Italia per avviare opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile sul territorio». Ad annunciarlo i rappresentanti 5 Stelle Molise sulla pagina Facebook del MoVimento.

«Per il Molise arriveranno 7,2 milioni di euro che serviranno per illuminazione pubblica, energia rinnovabile negli edifici pubblici, messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, progetti di mobilità e sviluppo territoriale sostenibile.

Alle città di Campobasso, Isernia e Termoli andranno 130 mila euro, a Venafro 90 mila euro, ai Comuni tra i 5 e i 10 mila abitanti andranno invece 70 mila euro e ai comuni sotto i 5 mila abitanti, che in Molise sono 125, saranno assegnati per tali obiettivi 50 mila euro.

Un’altra promessa mantenuta dal MoVimento 5 Stelle al governo. Stiamo dirottando finalmente i soldi – conclude il post – verso le opere utili e i servizi alla collettività. Il cittadino sta tornando al centro della politica. È un processo lungo e lento ma ce la stiamo mettendo tutta, e queste misure lo dimostrano.