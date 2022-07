Opere d’arte, calano i furti in Molise: solo 3 colpi messi a segno nel 2021

Il report dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che riepiloga gli interventi per prevenire, contrastare e reprimere fenomeni quali scavi clandestini, furti di beni culturali e contraffazione

I Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale dell’Aquila in un report sull’attività svolta dal primo marzo del 2021, data di apertura del Nucleo che ha competenza territoriale per l’Abruzzo e il Molise, riepiloga tutti gli interventi effettuati per prevenire, contrastare e reprimere fenomeni quali scavi clandestini, furti di beni culturali, contraffazione di opere d’arte.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione sono stati effettuati 129 monitoraggi in aree archeologiche e aree tutelate da vincoli paesaggistici e monumentali, nove sopralluoghi per verifiche sullo stato di sicurezza di luoghi quali musei, archivi e biblioteche.

I 78 controlli eseguiti negli esercizi commerciali di settore quali mercatini e antiquariati, sono stati finalizzati al contrasto della ricettazione dei beni rubati.

Le attività sono state svolte con la collaborazione fattiva e costante con l’Arma territoriale, attraverso le Stazioni Carabinieri, e con il 5° Nucleo Elicotteri di Pescara, il 16° Nucleo Elicotteri di Rieti e il Nucleo Subacquei di Pescara che hanno consentito un monitoraggio via terra, aria e mare.

Nel corso di 15 perquisizioni effettuate sono stati recuperati 97 beni di antiquariato, archivistici e librari, 55 fra reperti paleontologici e archeologici e sono state sequestrate 11 opere d’arte contraffatte, falsamente attribuite ad autori contemporanei (Fantuzzi, Maccari, Fiume, Guttuso).

L’azione di contenimento dei reati commessi ai danni del patrimonio culturale ha consentito di limitare rispetto all’anno precedente i furti nello specifico settore che ammontano a quattro in Abruzzo (-33%) e tre (-25%) in Molise.

Nell’ambito del progetto “Formazione della Cultura della legalità”, promossa su tutto il territorio nazionale dall’Arma dei Carabinieri, i militari del Nucleo TPC dell’Aquila hanno incontrato nel corso dell’anno scolastico 2021-2022, 18 classi di istituti scolastici e circa 350 alunni, per sensibilizzare i più giovani sull’importanza della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Inoltre il 24 settembre del 2021 a L’Aquila il Nucleo ha partecipato all’evento “Sharper-La Notte Europea dei Ricercatori”, ed ha mostrato ai visitatori la Banca Dati dei Beni culturali illecitamente sottratti, che è uno strumento utilissimo per contrastare i crimini commessi contro il patrimonio culturale e che è gestita in via esclusiva dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, dove sono quotidianamente inserite le informazioni, sia fotografiche che descrittive, relative ai beni culturali da ricercare che provengono dai Reparti territoriali dell’Arma, dalle altre Forze di Polizia e dalle Soprintendenze.