Operazione “White rabbit”, cocaina venduta anche a domicilio

White Rabbit, questo è il nome dell’operazione portata a termine dalla Squadra Mobile di Isernia volta a stroncare una struttura criminale molto radicata sul territorio intenta, prevalentemente, nello spaccio di cocaina. Undici in totale le misure cautelari di cui sette in carcere, due ai domiciliari e altri due obblighi di dimora. Gli agenti del questore Pellicone hanno scoperto un giro di droga che investiva sia la zona dell’Isernino che quella del Foggiano.

L’operazione è scattata nelle prime ore di questa mattina. Personale della Squadra Mobile di Isernia, coadiuvato da personale della Squadra Mobile di Foggia e di Campobasso, del Commissariato di PS di Lucera, della Questura e della Sezione Polizia Stradale di Isernia, da 7 equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine Campania, Abruzzo e Basilicata e da una unità cinofila in forza alla Questura di Napoli, ha dato esecuzione alle ordinanze emesse dal Gip presso il Tribunale di Isernia, Michaela Sapio al termine di una complessa attività d’indagine coordinata dal Procuratore Capo della Repubblica di Isernia, Carlo Fucci e diretta dal sostituto procuratore, Alessandro Iannitti, per il reato di cui all’ art 73 Dpr 309/90 in concorso.

L’attività investigativa, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, svolta anche attraverso numerosi presidi tecnologici, ha consentito di disvelare l’esistenza di un gruppo di soggetti italiani e di etnia rom stanziali in questa provincia e nella provincia di Foggia dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine nasce da una costante e proficua attività di controllo del territorio che ha consentito di individuare in alcuni soggetti di etnia rom stanziali in questa provincia i detentori del controllo dello smercio di droga ad Isernia. Ma tra i soggetti che sono stati raggiunti dalle misure cautelari anche soggetti non appartenenti alla comunità rom, tra cui un giovane isernino. Attraverso le attività tecniche, corroborate da numerosi servizi di osservazione controllo e pedinamento, si è riusciti a disvelare, non solo l’attività illecita finale della vendita della sostanza stupefacente, in particolar modo cocaina, ma anche il canale di approvvigionamento.

Infatti, si è accertato che alcuni destinatari delle misure odierne, provenienti dalla provincia di Foggia, rifornivano gli spacciatori isernini. Tra di loro c’era un legame di parentela. In particolare, elemento di spicco del “Gruppo Lucera” è V.R. di elevata caratura criminale, che al fine di reintrodursi nel circuito criminale, dopo aver scontato una lunga pena, ha individuato il territorio di Isernia come luogo fertile per ampliare i suoi traffici illeciti. L’uomo, con precedenti per reati specifici, in passato reggente di un clan operante nel territorio della provincia di Foggia, in prima persona e in più occasioni accompagnato da suoi collaboratori si recava a Iserni per fornire di sostanza stupefacenti i pusher isernini, dispensando, in forza di una notevole esperienza nel settore, anche consigli ed insegnamenti sull’attuazione dell’attività illecita. Si ipotizza che nel corso di 4 mesi, ogni 20/25 giorni veniva trasportata a Isernia una quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina che variava dai 30 ai 100 grammi per un guadagno medio stimato di circa 15.000 euro. Le analisi tossicologiche effettuate sulla sostanza stupefacente sequestrata hanno rilevato un grado di purezza pari al 76%.

Nell’attività illecita collaboravano anche 3 donne di etnia rom e una rumena, alcune delle quali con compiti di gestione dei profitti nell’area foggiana mentre altre svolgevano appieno una florida attività di spaccio avendo una clientela propria estremamente eterogenea. Il modus operandi degli spacciatori era nella maggior parte dei casi quello delle consegne a domicilio o degli appuntamenti pre-organizzati telefonicamente utilizzando un linguaggio convenzionale: “Ci vediamo per un caffè,…un aperitivo, portami il documento, prepara lo spumantino…” sempre in luoghi differenti della città e della provincia di Isernia al fine di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Il quadro probatorio raccolto veniva condiviso dal GIP del Tribunale di Isernia che emetteva le ordinanze di cui sopra ed i predetti a seguito delle formalità di rito venivano associati alla locale Casa Circondariale e le donne alla Casa Circondariale femminile di Chieti. Durante l’esecuzione delle ordinanze sono stati impiegati 80 operatori della Polizia di Stato e sono state effettuate 20 perquisizioni. I dettagli dell’operazione in una conferenza stampa tenutasi questa mattina presso la Procura della Repubblica.