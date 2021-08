Operazione vaccini over 16, a Montenero appuntamento con 300 dosi a disposizione

Una giornata speciale di vaccinazioni contro il Covid-19 dedicati a tutti coloro che hanno dai 16 anni in su. E’ quanto si apprende dalla pagina Facebook del Comune di Montenero di Bisaccia. “Si informa che mercoledì 11 agosto dalle ore 9 alle ore 16, i residenti a Montenero di Bisaccia aventi un’età pari o superiore ai 16 anni potranno vaccinarsi contro il Covid-19 presso il Poliambulatorio – Casa della Salute di Montenero di Bisaccia, previa registrazione sull’apposita piattaforma della Regione Molise.

Per questa giornata speciale, dedicata a chi non si è ancora vaccinato, l’Asrem ha messo a disposizione 300 dosi. Nella giornata di oggi (ieri, 6 agosto, ndr) invece, pur essendo previste 150 dosi di vaccino da effettuarsi su altrettanti prenotati, è stata registrata un’affluenza minore, a causa di diverse persone che non si sono presentate all’appuntamento”. La raccomandazione, quindi, è proprio quella di presentarsi per non arrestare la campagna vaccinale.