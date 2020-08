Operazione “Tempio”, il sindaco Della Porta ringrazia i carabinieri

«Qualche giorno fa, nel corso di una intervista, ho avuto modo di ringraziare i Carabinieri di Termoli per l’incessante attività di controllo sul territorio comunale. Alla luce dell’operazione “Tempio” non posso che trovare conferma nelle mie parole». E’ quanto affermato dal sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanto Della Porta, alla luce dell’Operazione “Tempio” che ha smantellato una presunta organizzazione dedita allo spaccio di droga in basso Molise. «Colgo ancora una volta l’occasione per esternare un sentito ringraziamento, a nome personale e della comunità che rappresento, ai Carabinieri di Termoli, con particolare riguardo ai militari del Comando Stazione, che ogni giorno garantiscono la sicurezza del nostro territorio. Un plauso lo rivolgo anche ai cittadini di San Giacomo, poichè dalle parole del Comandante Ficuciello si è compreso che la comunità locale ha fornito indicazioni ed informazioni precise agli inquirenti, segno evidente di una maturità e di un senso civico non comuni, dei quali non posso che gioire».