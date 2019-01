Operazione riuscita per Peppe, il cane sfoggerà un musetto nuovo di zecca

CAMPOBASSO

Il piccolo Peppe è stato operato. Era infatti previsto per oggi, giovedì 3 gennaio, il delicato intervento chirurgico di ricostruzione al muso del cane dilaniato molto probabilmente dallo scoppio di un petardo. Il maltempo, dunque, non ha fermato i veterinari venuti appositamente da Roma per effettuare l’operazione, nonché i volontari dell’Apac (Associazione Protezione Animali di Campobasso) che fin dal primo momento si sono adoperati in soccorso di questo dolcissimo e sfortunato animale. Dopo qualche difficoltà iniziale dovuta alla mancanza di un fuoristrada che potesse trasportare la dottoressa Elsa Pollaci a destinazione, tutto si è risolto per il meglio grazie e soprattutto al popolo del web che ha risposto immediatamente all’appello giunto dai volontari direttamente dalla pagina social. In tanti, infatti, hanno messo i loro mezzi a disposizione per fare in modo che Peppe venisse operato. Gli stessi che hanno contribuito alla raccolta fondi utile a finanziare l’intervento e le eventuali spese aggiuntive per il sostentamento dell’animale raggiungendo una cifra record.

L’intervento sembra sia riuscito perfettamente e il piccolo Peppe potrà presto sfoggiare un musetto nuovo vincendo così la sua battaglia più grande, quella contro la cattiveria umana.

A breve seguiranno aggiornamenti sul post-intervento.