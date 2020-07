Operazione Pinocchio, 5 anni ai due indagati ritenuti al vertice del sodalizio

La sentenza letta dal giudice Scarlato: rito del patteggiamento per Amoroso e Mandato

Cinque anni ciascuno di reclusione per Massimo Amoroso e Margherita mandato, arrestati nell’ambito dell’operazione “Pinocchio”, portata a termine nel 2019 da Procura e Squadra Mobile che ha disarticolato un gruppo di persone dedito all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Altre due persone pure coinvolte nella vicenda sono state condannate, sempre con rito alternativo, a tre anni e 4 mesi di reclusione. Il blitz, inizialmente, portò all’arresto di 6 persone: tra queste Massimo Amoroso (detto appunto “Pinocchio”), Margherita Mandato (detta Giusy), Francesco Rossi (di Foggia), Matteo Guerra (con custodia in carcere a Manfredonia) e un casertano (Bencivenga) che pure aveva un ruolo importante nel sodalizio e che avrebbe minacciato di morte la Mandato, dicendo che se fosse venuto fuori il suo nome l’avrebbe sciolta nell’acido. Un modus operandi, quello degli arrestati, per certi versi inquietante: stando infatti alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti pare che Amoroso, quando si muoveva per i suoi loschi traffici, portava con sé anche il figlioletto di appena due anni. Durante il blitz furono sequestrati, inoltre, circa 10.000,00 euro in contanti più svariate carte di credito e postepay ricaricabili utilizzate per il pagamento della droga. Le fasi finali dell’esecuzione delle misure e delle perquisizioni interessarono le Province di Campobasso, Foggia, Isernia, Caserta, Chieti, Roma e Bologna, coinvolgendo oltre alle Squadre Mobili di quei capoluoghi di Provincia, anche personale delle Squadre Mobili di Napoli, Salerno, Benevento, Bari, Avellino, Frosinone, Latina, Bologna e Potenza nonché il personale dei Reparti Prevenzione Crimine di Napoli e Roma, del Commissariato di P.S. di Civitavecchia, impegnando nella sola Provincia di Campobasso 146 agenti, 3 squadre cinofile della Questura di Pescara con il supporto di un elicottero della Polizia di Stato del Reparto volo di Bari.