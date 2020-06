Operazione “Piazza Pulita”, terminata l’udienza dinanzi al tribunale del Riesame

Operazione “Piazza Pulita”, terminata nella tarda mattinata l’udienza dinanzi al giudice del Riesame per alcune delle persone coinvolte nel blitz portato a termine da Guardia di Finanza e Carabinieri. Il giudice del Tribunale delle libertà del capoluogo si è riservato la decisione che sarà comunicata nelle prossime ore. In totale sono state 39 le misure cautelari inizialmente adottate. Droga, estorsioni, riciclaggio e auto riciclaggio di denaro, il filone sui cui hanno indagato per due anni gli inquirenti. La base logistica era a Bojano dove si trovava il capo dell’organizzazione il quale voleva puntare alle estorsioni a imprenditori e commercianti molisani. Il paravento era un’azienda per il commercio di pellet nella quale riversava il denaro proveniente dallo spaccio di droga. I soggetti destinatari dei provvedimenti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, traffico di stupefacenti ed estorsioni, autoriciclaggio e porto abusivo di armi.