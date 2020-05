Operazione “Piazza Pulita”, il 5 giugno udienza dinanzi al tribunale del Riesame

Operazione “Piazza Pulita”, il 5 giugno udienza dinanzi al tribunale delle Libertà per una delle persone coinvolte nel blitz. Ad annunciarla l’avvocato Alessio Verde (nella foto in basso). Nella mattinata odierna, intanto, dinanzi al giudice si sono presentate altre persone coinvolte nell’operazione portata a termine da carabinieri e guardia di Finanza. Alcuni hanno deciso di parlare e di raccontare la propria versione dei fatti in merito alle accuse contestate. Il blitz ha portato a galla un vasto giro di Droga, estorsioni, riciclaggio e auto riciclaggio di denaro: 39 le misure cautelari inizialmente adottate dopo le indagini durate due anni. Stando alle ipotesi accusatorie la base logistica era a Bojano dove aveva preso dimora il capo dell’organizzazione, che aveva anche costituito due società con l’intento di farvi confluire i proventi dei propri affari. Aveva pianificato tutto puntando ad elevare il livello della sua attività alle estorsioni a imprenditori e commercianti molisani.

L’avvocato Alessio Verde