Operazione “Piazza Pulita”, continuano gli interrogatori dinanzi al giudice

L’avvocato Alessio Verde annuncia il ricorso al Riesame per due suoi assistiti

Continuano gli interrogatori di garanzia per le persone coinvolte nell’operazione “Piazza Pulita” portata a termine da Carabinieri e Guardia di finanza la scorsa settimana. Questa mattina, lunedì 25 maggio, si è presentato dinanzi al giudice uno degli arrestati, difeso dall’avvocato Alessio Verde (nella foto in basso). L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il legale, nel frattempo, ha preannunciato ricorso dinanzi ai giudici del Tribunale delle Libertà. Interrogatori, quelli legati al blitz, che continueranno anche nei prossimi giorni. In totale sono state 39 le misure cautelari. Droga, estorsioni, riciclaggio e auto riciclaggio di denaro, il filone sui cui hanno indagato per due anni inquirenti e investigatori. La base logistica era stata insediata a Bojano (Campobasso) dove aveva preso dimora il capo dell’organizzazione, che aveva anche costituito due società con l’intento di farvi confluire i proventi dei propri affari. Aveva pianificato tutto puntando ad elevare il livello della sua attività alle estorsioni a imprenditori e commercianti molisani. Il paravento era un’azienda per il commercio di pellet nella quale riversava il denaro proveniente dallo spaccio di droga praticando prezzi molto al di sotto di quelli di mercato. I soggetti destinatari dei provvedimenti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, traffico di stupefacenti ed estorsioni, autoriciclaggio e porto abusivo di armi.