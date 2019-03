Operazione “Pensa”: Maselli agli arresti domiciliari

CAMPOBASSO

Rapina e spaccio a Campobasso: torna a casa Andrea Maselli, il 19enne del capoluogo coinvolto nell’operazione “Pensa” portata a termine dai carabinieri e dagli agenti della polizia di Stato a inizio mese. La decisione è stata presa dai giudici del Tribunale del Riesame (collegio composto dai togati Di Dedda, Scarlatelli e Quaranta) che hanno accolto la richiesta degli avvocati del ragazzo, i legali Letizia di Lena e Giuseppe Fazio. I due avevano chiesto la remissione in libertà o in alternativa una misura meno “pesante” della detenzione in carcere. L’operazione, come noto è stata portata a termine lo scorso 8 marzo. Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione, inizialmente, a 6 misure cautelari (due in carcere e quattro ai domiciliari) emesse dal gip del Tribunale di Campobasso su richiesta della locale Procura, per reati di rapina pluriaggravata (tre distinti episodi) e per numerose condotte di spaccio di sostanze stupefacenti; furono inoltre eseguite 14 perquisizioni.